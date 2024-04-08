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Veda Partisi filminin okuma provalarında kahkaha tufanı

Türk sinemasına pandemi sonrasında hareket getiren yapımcılardan biri olan Greenart Group Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Erdoğan, Şubat’ta vizyona giren C Takımı’nın ardından hikayesini de kendi yazdığı  yeni film Veda Partisi için çalışmalara başladı. 

Veda Partisi filminin okuma provalarında kahkaha tufanı

Vahdet Erdoğan yapımcılığında ve Ufuk Cebeci yönetmenliğinde Barış Başar'ın kaleminden "Veda Partisi filminin okuma provası Aslı Bekiroğlu,Seda Akman, Goncagül Sunar,Hakan Bilgin,Rüya Coriç ve Yeşim Dalgıçer gibi oyuncuların katılımıyla gerçekleşti. 

Veda Partisi filminin okuma provalarında kahkaha tufanı

Filmde  Toygan Avanoğlu,Seda Akman, Aslı Bekiroğlu, Goncagül Sunar ,Altan Erkekli,Yeşim Dalgıçer, Rüya Coriç, Hakan Bilgin, Aşkım Kapışmak , Şiva Behrouzfar ,Ömer Kurt, Emir Sefa Yıldırım  yer alıyor. 

Veda Partisi filminin okuma provalarında kahkaha tufanı

OKUMA PROVALARI SONRASI KUTLAMA 

Okuma provaları gerçekleştiren yapım ekibi ve oyuncular Hakan Bilgin'e sürpriz yaparak yeni yaşını pasta keserek kutladılar. 

Veda Partisi filminin okuma provalarında kahkaha tufanı

Filmin konusu ise 5 yakın arkadaşın günler öncesinde şehir dışında planladıkları bekarlığa veda partisi sırasında yaşadıkları anlatılıyor. Çekimleri İstanbul’da yapılacak olan Veda Partisi,  14 Haziran’da vizyona girerek seyirci ile buluşacak. 

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