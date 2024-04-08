Veda Partisi filminin okuma provalarında kahkaha tufanı

Vahdet Erdoğan yapımcılığında ve Ufuk Cebeci yönetmenliğinde Barış Başar'ın kaleminden "Veda Partisi filminin okuma provası Aslı Bekiroğlu,Seda Akman, Goncagül Sunar,Hakan Bilgin,Rüya Coriç ve Yeşim Dalgıçer gibi oyuncuların katılımıyla gerçekleşti.

Filmde Toygan Avanoğlu,Seda Akman, Aslı Bekiroğlu, Goncagül Sunar ,Altan Erkekli,Yeşim Dalgıçer, Rüya Coriç, Hakan Bilgin, Aşkım Kapışmak , Şiva Behrouzfar ,Ömer Kurt, Emir Sefa Yıldırım yer alıyor.

OKUMA PROVALARI SONRASI KUTLAMA

Okuma provaları gerçekleştiren yapım ekibi ve oyuncular Hakan Bilgin'e sürpriz yaparak yeni yaşını pasta keserek kutladılar.

Filmin konusu ise 5 yakın arkadaşın günler öncesinde şehir dışında planladıkları bekarlığa veda partisi sırasında yaşadıkları anlatılıyor. Çekimleri İstanbul’da yapılacak olan Veda Partisi, 14 Haziran’da vizyona girerek seyirci ile buluşacak.

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