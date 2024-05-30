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Veda Partisi filminin fragmanı yayında 

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın, yönetmenliğini Ufuk Cebeci’nin yaptığı ve senaryosunu Barış Başar'ın yazdığı komedi filmi Veda Partisi’nin fragmanı yayınlandı. 

Veda Partisi filminin fragmanı yayında 

14 Haziran’da vizyona girecek olan Veda Partisi’nin oyuncu kadrosunda; Toygan Avanoğlu, Seda Akman, Aslı Bekiroğlu, Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Yeşim Dalgıçer, Rüya Coriç, Hakan Bilgin, Şiva Behrouzfar, Ömer Kurt, Buket Akpunar ve Emir Sefa Yıldırım yer alıyor.  

Veda Partisi Başkanı İbrahim başkanın eşinin, arkadaşı için düzenlediği bekarlığa veda partisinde olanların anlatıldığı hikayede, bir gecede değişen hayatlar  anlatılıyor. Eğlenceli başlayan bir bekarlığa veda partisinin ilerleyen saatlerde heyecan ve gerilim dolu bir geceye dönüşmesiyle seyirciler de kahkahalara boğulacak.

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