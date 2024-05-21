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Veda Partisi filminin afişi yayınlandı

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın, yönetmenliğini Ufuk Cebeci’nin yaptığı komedi filmi Veda Partisi’nin afişi yayınlandı. 14 Haziran’da vizyona girecek film, iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.  

Veda Partisi filminin afişi yayınlandı

Veda Partisi Başkanı İbrahim’in, bir bekarlığa veda partisinde altüst olan hayatının anlatıldığı film 14 Haziran’da seyirci ile buluşacak.  Vahdet Erdoğan’ın yapımcılığını yaptığı ve genel hikayesini yazdığı Veda Partisi’nin yönetmen koltuğunda Ufuk Cebeci oturuyor.  

Veda Partisi filminin afişi yayınlandı

Barış Başar'ın senaryosunu yazdığı Veda Partisi’nin oyuncu kadrosunda; Toygan Avanoğlu, Seda Akman, Aslı Bekiroğlu, Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Yeşim Dalgıçer, Rüya Coriç, Hakan Bilgin, Şiva Behrouzfar, Ömer Kurt, Buket Akpunar ve Emir Sefa Yıldırım yer alıyor. 

Veda Partisi filminin afişi yayınlandı

Veda Partisi Başkanı İbrahim başkanın eşinin, arkadaşı için düzenlediği bekarlığa veda partisinde yaşananların anlatıldığı hikayede, bir gecede değişen bir ailenin hayatı anlatılıyor. Eğlenceli başlayan bir bekarlığa veda partisinin ilerleyen saatlerde heyecan ve gerilim dolu bir geceye dönüşmesiyle seyirciler de kahkahalara boğulacak.

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