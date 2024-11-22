Vatkalı yeni koleksiyonunu özel bir davetle tanıttı

Davete, Esra Erol, Eda Erol, Bihter Erol, Mert Vidinli, Pelin Kaya, Asya Başol, Mihre Mutlu, Carolin Almozlino, Nilay Yalçınkaya, Elif Özarar, Begüm Özer, Tuğçe Postoğlu, Damla Altun ve Dilara Doğan Altınbaş gibi moda ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Urban Pulse koleksiyonu, metropol kadının enerjisini zarif detaylarla harmanlayan özgün parçalarıyla davetlilerden tam not aldı.

Keyifli sohbetler ve lezzetli sunumlarla renklenen bu özel buluşma, markanın yenilikçi tasarım anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

Vatkalı’nın modern ve sofistike çizgisini yansıtan koleksiyon, hem tasarım gücü hem de vizyonuyla şehirli kadının stiline yepyeni bir soluk getirdi.

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