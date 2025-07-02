 Var Bunlar'ın afişi yayınlandı

Giray Altınok, Kerem Özdoğan ve Cansu Diktaş Altınok'un rol aldığı 'Var Bunlar'ın üçüncü sezon afişi yayınlandı.

Yakında TOD'da yayınlanacak dizi, gündelik hayatın içinden çıkılmaz tek düzeliğinde sürüklenen iki yakın arkadaş Samet ve Tufan'ın maceralarını konu alıyor. Afiş, dizinin üçüncü sezonuyla da herkesi ekran başına kilitleyeceğinin ilk sinyalini verdi.

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