  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Var Bunlar için geri sayım başladı!

Var Bunlar için geri sayım başladı!

Var Bunlar için geri sayım başladı!

Giray Altınok, Kerem Özdoğan ve Cansu Diktaş Altınok’un rol aldığı TOD STUDIOS imzalı Var Bunlar,

 Var Bunlar için geri sayım başladı!

üçüncü sezonu için geri sayıma başladı!

Var Bunlar için geri sayım başladı!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Berdan Mardini ile Dilara Talay evlendi
  Magazin

Berdan Mardini ile Dilara Talay evlendi

Ekranlara döneceğini söyleyen Fadik Sevin Atasoy'dan özel hayat açıklaması!
  Magazin

Ekranlara döneceğini söyleyen Fadik Sevin Atasoy'dan özel hayat açıklaması!

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk'ten küvet pozları
  Magazin

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk'ten küvet pozları

Eylem Öner ile Alparslan Ekşioğlu evlendi
  Cemiyet

Eylem Öner ile Alparslan Ekşioğlu evlendi

Turgay Saka hem söyledi hem besteledi hem de yönetti!
  Magazin

Turgay Saka hem söyledi hem besteledi hem de yönetti!

Hülya Koçyiğit, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atandı
  Gündem

Hülya Koçyiğit, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atandı