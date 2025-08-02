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Var Bunlar demek için geri sayım başladı!

Var Bunlar demek için geri sayım başladı!

Var Bunlar demek için geri sayım başladı!

Kendine has tarzı ve etkileyici mizah anlayışıyla kısa sürede fenomen haline gelen TOD’un orijinal dizisi Var Bunlar, yeni sezonuyla 21 Ağustos’ta TOD ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya başlıyor!

Var Bunlar demek için geri sayım başladı!
Merakla beklenen üçüncü sezondan komedi dozunu artıran yeni bir tanıtım yayınlandı.

 Var Bunlar demek için geri sayım başladı!

Samet ve Tufan’ın Var Bunlar dedirtecek olayları, izleyicileri yine çok güldürecek.


TUFAN VE SAMET’İN YENİ SEZON MACERALARI 21 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR!
Bu sezon da hem kahkahaya hem de sürprizlere doyuracak Var Bunlar’ın senaryosunu dizinin başrolünde yer alan Giray Altınok ve Kerem Özdoğan kaleme alıyor. Yapımını Z Medya, yapımcılığını Elif Yakarçelik’in üstlendiği, TOD STUDIOS imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Arif Gökdeniz Uslu oturuyor. Giray Altınok, Kerem Özdoğan ve Cansu Diktaş Altınok’un rol aldığı dizi, gündelik hayatın içinden çıkılmaz tek düzeliğinde sürüklenen iki yakın arkadaş Samet ve Tufan’ın maceralarını konu alıyor.

 

 

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