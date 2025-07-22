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Var Bunlar'dan ilk tanıtım yayınlandı

Var Bunlar'dan ilk tanıtım yayınlandı. İşte detaylar...

Var Bunlar'dan ilk tanıtım yayınlandı

Var Bunlar, heyecanla beklenen üçüncü sezonundan ilk tanıtımı izleyiciyle buluşturdu.

 

Var Bunlar'dan ilk tanıtım yayınlandı
Yeni sezondan gelen ilk görüntüler, dizinin mizah dozunun daha da arttığını ve zirvedeki yerini korumaya kararlı olduğunu müjdeliyor. Giray Altınok, Kerem Özdoğan ve Cansu Diktaş Altınok’un rol aldığı TOD STUDIOS imzalı Var Bunlar, 3. sezonuyla TOD’da izleyiciyle buluşacak.

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