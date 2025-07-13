 Van’da Ebru Yaşar Coşkusu!

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van’da konser veren ünlü sanatçı Ebru Yaşar, 150 bini aşkın hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.



Van Kültür Yolu Festivali’nin ilk gününde sevilen şarkıcı Ebru Yaşar, Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı’nda muhteşem bir konsere imza attı.

Dinleyicileriyle zaman zaman sohbet de eden ünlü sanatçı konserinde, yeni şarkıları “Affet” ve “Sanmadan Git”’in yanı sıra; “Cumartesi”, “Kafamın İçi”, “Havadan Sudan”, “Seni Anan Benim için Doğurmuş” gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaşar’ın yorumladığı “Zer Mircan”, “Lorke Lorke” gibi hareketli türkülerle coşan hayranları bütün gece ünlü şarkıcıya eşlik etti.

Ebru Yaşar sahnede yaptığı konuşmada, “Bizim sahnemiz Van kahvaltısının zenginliğinde... Van benim için çok kıymetli bir yer. Van benim çocukluğum demek. Lise yıllarımda çok sık gelirdim. Van benim de memleketim sayılır. Van’a gelen bilir. Gelen de güzelliğine doymaz. Sizi anlatılamaz duygularla seviyorum. Bize şeref verdiniz. Beni sizlerle kavuşturduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığına çok teşekkür ediyorum.” sözleri büyük alkış aldı.

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