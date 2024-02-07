Vakkorama’nın kapsül koleksiyonu Eski Batı ruhunu çağdaş çizgilerle buluşturuyor

Vakkorama, Western estetiği ile ikonik Lucky Luke temasının eşsiz bir birleşimi olan ve kapsül koleksiyonu ile efsanevi çizgi roman karakteri Lucky Luke’un maceralarını modern tasarım çizgisiyle bir araya getiriyor.

2 t-shirt ve 2 sweatshirt’ten oluşan kapsül koleksiyon, her gün batımının yeni hikayeler getirdiği vahşi batı doğasına ve ikonik Lucky Luke karakterinin maceralarına minimalist ve modern bir yaklaşımla selam veriyor.

Vakkorama’nın sunduğu macera dolu Lucky Luke koleksiyonu şimdi tüm Vakkorama mağazalarında ve https://www.vakkorama.com.tr/ ‘de!

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