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Vakkorama’dan yaza özel plaj koleksiyonu

Özgün ve dinamik tasarımlarıyla dikkat çeken Vakkorama, kadın ve erkek plaj ürünleri ile cesur renk paletini sahillere taşımanızı sağlıyor. Birbirinden hafif kumaşlardan oluşan koleksiyonda, bikini, mayo, şort, pareo ve birçok farklı plaj aksesuarı yer alıyor.

Vakkorama’dan yaza özel plaj koleksiyonu

Tasarım ve renkleri ile yazın unutulmaz anlarına iz bırakan Vakkorama, birbirinden farklı seçenekler sunduğu plaj giyim ürünleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Vakkorama kadın ve erkek plaj koleksiyonu, illüzyonist çizgilere, cesur renk bloklarına ve ilhamını doğadan alan renk paletine yer veren stilleriyle her türlü zevke hitap ediyor.  

Güneşin yenileyici gücünü ve deniz tuzunun rahatlatıcı enerjisini plaj modasına taşıyan Vakkorama, alışılmışın dışındaki tasarımlarıyla yazın gözde stillerinin odağında yer alıyor. Konforlu kumaşlara sahip bikini, mayo, şort, kaftan ve pareo tasarımları plaj kombinlerinin dikkat çekici parçaları arasında bulunuyor. Farklı kullanımlara uygun zamansız plaj aksesuarları ise plaj görünümlerine tamamlayıcı bir dokunuş sağlıyor.  

Vakkorama’nın birbirinden renkli ve özgür 2023 İlkbahar/Yaz plaj giyim ürünlerini, Vakkorama mağazaları ve https://www.vakkorama.com.tr/ ‘den keşfedebilirsiniz.

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