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Vakko, ilkbahar/yaz 2024 sezonunu aktrist Klelia Andriolatou ile sunuyor

Vakko yeni sezon koleksiyonunu, ‘Maestro in Blue’ dizisiyle dünyada büyük yankı uyandıran aktrist Klelia Andriolatou ve model Oli Lacey’in yer aldığı etkileyici kampanya ile tanıtıyor.

Vakko, ilkbahar/yaz 2024 sezonunu aktrist Klelia Andriolatou ile sunuyor

Vakko İlkbahar/Yaz 2024 sezonunda, özgün bir stil ve modaya getirdiği zamansız bakış açısını “Love Story” temalı kampanya ile yorumluyor. Sezonun dikkat çeken kampanyasının başrollerinde ünlü oyuncu Klelia Andriolatou ve model Oli Lacey yer alıyor. 

Kampanya bir yandan klasik Vakko zarafetini, diğer yandan modern çizgiler taşıyan romantik bir atmosferi yansıtıyor. Her bir parçası aşkı, tutkuyu ve zarafeti kutlayan bu koleksiyon, Vakko'nun moda dünyasındaki liderliğini ve yenilikçi ruhunu ön plana çıkarıyor. 

Vakko, ilkbahar/yaz 2024 sezonunu aktrist Klelia Andriolatou ile sunuyor

TÜRKİYE’YE GELİYOR

Selanik doğumlu Andriolatou, lisans eğitimi sırasında modellik de yaparak Paris'teki Marilyn Agency'nin temsil ettiği başarılı yeteneklerden biri oldu. 19 yaşındayken oyunculuk tutkusunu keşfetti ve bunun üzerine Atina Konservatuvarı Tiyatro Okulu'nda eğitim almaya karar verdi. Vassilis Mavrogeorgiou'nun ve Konstantinos Rigos'un önemli oyunlarında sahne aldı. Eylül 2023'te, Stergios Paschos’un Selanik Film Festivali'nde resmi seçkide gösterilen "Son Taksi Şoförü" filminde başrol oynadı. Son olarak, Christopher Papakaliatis'in yönettiği Netflix’in ilk Yunan yapımı TV dizisi "Maestro in Blue"nun ikinci sezon çekimlerini tamamladı. Vakko sezon çekimlerinde rol alan Klelia Andriolatou 19 Şubat tarihinde de özel bir davete katılmak üzere Türkiye’ye geliyor.

Vakko, ilkbahar/yaz 2024 sezonunu aktrist Klelia Andriolatou ile sunuyor

Ödüllü yönetmen Alphan Eşeli’nin çekimlerini gerçekleştirdiği kampanyada Klelia Andriolatou’ya eşlik eden başarılı model Oli Lacey, en son Ralph Lauren Purple Label özel koleksiyonunun İlkbahar/Yaz 2024 kampanyasında yer aldı. 2015'ten beri hem podyumda hem de kampanyalarda Ralph Lauren'in önemli yüzlerinden biri olan Lacey, kariyeri boyunca lüks markalarla çalıştı.

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