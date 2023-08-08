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Vakko ilk yapay zeka (AI) destekli kreatif çalışmasını sundu

İlhamını keşif tutkusundan alan Vakko, yapay zeka ile öne sürdüğü yeni tanıtımı ile bir ilke imza atıyor. Vakko’da ilk defa reklam kampanyasının tamamı yapay zeka (AI) tarafından tasarlanıyor. Fransız mutfağından dünya lezzetlerine uzanan ve özgün lezzetler sunan Vakko L’Atelier, yeni Ice Cream kampanya görsel tasarımı ile tüm şehri saran megaboardlarda yerini alıyor.

Vakko ilk yapay zeka (AI) destekli kreatif çalışmasını sundu

Vakko, çağdaş ve kreatif çalışmalarıyla yeniliğin öncüsü olmaya devam ediyor. Teknoloji ve inovasyon çalışmalarına önem veren ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip eden modanın öncüsü Vakko, yeni Ice Cream kampanya görsel tasarımının tamamını yapay zeka teknolojisiyle gerçekleştirdi. Heyecan verici bir teknoloji devrimiyle ilk kez bir kampanya görselini megaboardlara taşıyan Vakko, yapay zekanın dinamik gelişimini desteklediğini gösterdi.

Vakko ilk yapay zeka (AI) destekli kreatif çalışmasını sundu

 Vakko Ice Cream, tadını gerçek meyvelerden alan Sorbet Exotique, Nature Au Chocolat, Caramel Sale, Gingembre, Cafe Turc, Chocolat, Vanilla, Sorbet Citron, Sorbet Mango, Sorbet Coconut, Sorbet Framboise ve Macarons gibi dondurma ve sorbe çeşitleri ile lezzetli bir yaz deneyimi yaşatıyor.

 

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