Vakko ilk yapay zeka (AI) destekli kreatif çalışmasını sundu

Vakko, çağdaş ve kreatif çalışmalarıyla yeniliğin öncüsü olmaya devam ediyor. Teknoloji ve inovasyon çalışmalarına önem veren ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip eden modanın öncüsü Vakko, yeni Ice Cream kampanya görsel tasarımının tamamını yapay zeka teknolojisiyle gerçekleştirdi. Heyecan verici bir teknoloji devrimiyle ilk kez bir kampanya görselini megaboardlara taşıyan Vakko, yapay zekanın dinamik gelişimini desteklediğini gösterdi.

Vakko Ice Cream, tadını gerçek meyvelerden alan Sorbet Exotique, Nature Au Chocolat, Caramel Sale, Gingembre, Cafe Turc, Chocolat, Vanilla, Sorbet Citron, Sorbet Mango, Sorbet Coconut, Sorbet Framboise ve Macarons gibi dondurma ve sorbe çeşitleri ile lezzetli bir yaz deneyimi yaşatıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.