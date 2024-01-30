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Vakko Hotel & Residence’da unutulmaz bir Sevgililer Günü 

Vakko Hotel & Residence, Sevgililer Günü’nü büyülü bir atmosfer eşliğinde kutlamak isteyen çiftler için eşsiz bir deneyim fırsatı sunuyor.

Vakko Hotel & Residence’da unutulmaz bir Sevgililer Günü 

İstanbul’un moda, kültür sanat ve sosyal yaşamının kalbi Nişantaşı’nda yer alan ve ayrıcalıklarıyla konaklama deneyimine yeni bir anlayış getiren Vakko Hotel & Residence, aşk ve romantizm dolu bir kutlama yapmak isteyen çiftlere özel Sevgililer Günü programı hazırladı. 

Vakko Hotel & Residence’da unutulmaz bir Sevgililer Günü 

Çiftlerin unutulmaz bir deneyim geçirmesi için Vakko çizgisi ile hazırlanan paketin içinde Vakko L’Atelier'de kahvaltı, Sanitas Spa ayrıcalığı ile çiftlere odalarında özel olarak sunulacak masaj keyfi, ardından neo – noir romantik bir film gecesi ve özenle seçilmiş Vakko L’Atelier lezzetlerinden oluşan akşam yemeği yer alıyor. Akşam yemeğini Vakko L’Atelier’de tercih edenlere, şık bir pasta gecenin tatlı sürprizi olarak ikram ediliyor. Arzu eden misafirler ise Sevgililer Günü’ne özel olarak odalarını istedikleri çiçekler ile dekore ettirebiliyor.   Vakko Hotel &Residence Sevgililer Günü atmosferini romantik dokunuşlarla donatılan konforlu bir konaklama deneyimi ile taçlandırıyor.  

Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılmak isteyen çiftler, Vakko misafirperverliğinin konaklama deneyimi ile birleştirildiği Vakko Hotel & Residence’ın Sevgililer Günü programı için reservation@vakkohotel.com üzerinden rezervasyon yaptırabilecek. 

Vakko Hotel & Residence: Harbiye, Abdi İpekçi Cd. NO:43, 34367 Şişli/İstanbul   

Telefon: 0212 953 90 90

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