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SnobMagazin.com

Vakko Esmod Moda Akademisi 10. Yılında özel bir defileyle mezunlarını verdi

Türkiye’de moda endüstrisinin geleceğini hazırlayan Vakko ESMOD Moda Akademisi, kuruluşunun 10. yılında moda dünyasına genç yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Okulda diploma programlarını tamamlayan öğrencilerin etkileyici tasarımları, Vakko Moda Merkezi Nakkaştepe’de düzenlenen defilede sunuldu. 

Vakko Esmod Moda Akademisi 10. Yılında özel bir defileyle mezunlarını verdi

Türkiye'de modayı yaşam biçimi olarak benimseyen, tasarım kültürü ve marka bilinci yüksek yaratıcılar yetiştirmeyi amaçlayan Vakko ESMOD Moda Akademisi, önceki gün Vakko Moda Merkezi’nde gerçekleşen defileyle yeni dönem mezunlarının çalışmalarını moda dünyası ile paylaştı. Vakko ESMOD’un 3 yıllık diploma programını tamamlayan öğrencilerin yanı sıra 1. Sınıf öğrencileri geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, sweatshirt, etek, elbise; 2. Sınıf öğrencileri ise tayyör ve casual giyim tasarımlarını sundu. Mezun öğrenciler ise her parçası ayrı bir hikayeye sahip koleksiyonlarını; aileleri, Vakko yöneticileri ve moda profesyonellerine sergiledi. Vakko’nun ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona, Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Vakko CEO’su Jaklin Güner gibi üst düzey isimler katıldı. 

Vakko Esmod Moda Akademisi 10. Yılında özel bir defileyle mezunlarını verdi

 

“GÜZEL BİR GELECEK ONLARI BEKLİYOR” 

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, mezuniyet defilesiyle ilgili “Bugün gurur duyduğumuz bir gün yaşıyoruz. Umuyorum ki kurucumuz Vitali Hakko da bugünü görüyordur. Bütün isteği moda endüstrisiyle ilgili bu hayali hayata geçirmekti. Birinci sınıf öğrencilerinin bile bize çok güzel örnekler sunduğu bir defile izledik. Güzel bir gelecek onları bekliyor. Tüm eğitmenlerimize çok teşekkür ederiz.” dedi. Mezuniyet defilesi sonrasında ESMOD Altın İğne ve Vakko Jüri Özel Ödülleri de sahiplerini buldu.  

Vakko Esmod Moda Akademisi 10. Yılında özel bir defileyle mezunlarını verdi

ESMOD; dünya çapında moda ve tekstil sektörünün gelişimine öncülük eden, yaratıcılığı teşvik ederken satış faktörünü unutmayan eğitim anlayışını, 2013 yılından itibaren Vakko ESMOD Moda Akademisi iş birliğiyle devam ettiriyor. Tecrübeli uluslararası görevli eğitmenlerle, uluslararası müfredata uygun moda eğitimi sunan Vakko ESMOD, değişim programları, sektördeki marka iş birlikleri, mezuniyet sonrası yüksek işe giriş oranlarıyla Türkiye’de moda sektöründe ayrıcalık sunuyor.

 

 

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