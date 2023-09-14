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SnobMagazin.com

Vakko Erkek 2023-2024 sonbahar kış sezonu ile moda yorumunu sunuyor

Özgürlükçü ve yenilikçi detaylarıyla Vakko Erkek koleksiyonu, konforlu bir şıklığın sadelikle göz alıcı bir şekilde bir araya getirdiği moda yorumunu 2023-2024 Sonbahar/Kış sezonuyla sunuyor.    

Vakko Erkek 2023-2024 sonbahar kış sezonu ile moda yorumunu sunuyor

Şıklık anlayışından ödün vermeyen Vakko Erkek, 2023-2024 Sonbahar/Kış koleksiyonunda sıcak ve tempolu hayatına dingin bir yorum katıyor. Kendini gösteren ve bütünlüğü sağlayan detayların öne çıktığı Vakko Erkek 2023-2024 Sonbahar-Kış koleksiyonu, özgünlüğünü ortaya koyuyor.

Vakko Erkek 2023-2024 sonbahar kış sezonu ile moda yorumunu sunuyor

İyi dikiş ve değerli kumaş vizyonunu yeni sezonun güçlü, zevkli ve dinamik stilleriyle buluşturan Vakko Erkek, 2023-2024 Sonbahar/Kış koleksiyonunda sonbahar kış ruhunu yansıtan ipek kravatlar, kaşmir ceketler, gömlekte sadelik adına düşünülmüş değişimler, konforlu teknik takım elbiseler, reglan paltolar ve kalın tabanlı ayakkabıları ile benzersiz bir görünüm sunuyor. Modanın gömlekteki evrimi olan dış giyim gömlekler ise sezonun en dikkat çeken parçaları arasında yerini alıyor. Vakko’nun ‘yeni ceket’ olarak tanımladığı ve günlük şıklığın ayrılmaz bir parçası olacak dış giyim gömlekler deri, süet, yün gibi farklı materyalli yapılarıyla konforlu ve şık bir stil sunuyor. Koleksiyonun genelinde çağla yeşili, kapuçino beji, gökyüzü mavisi, ekru ve beyaz tonları öne çıkan renkler arasında bulunuyor.  

 

Sezonun dikkat çeken parçaları arasında yeni ceket tasarımları da yer alıyor. Koton, deri, süet gibi materyallerle farklılık yaratan ceket tasarımları özgün bir his vaat ederken, şıklığı da bir arada sunuyor. Dış giyimde ise konforu ön planda tutan reglan, kruvaze paltolar ve ceketler, kalın tabanlı genç görünümlü ayakkabı ve loafer’lar ile takımlanıyor. Koleksiyonun her bir parçasında sadelik ve lüks detaycı anlayış ile birleşiyor. Renk ve kumaş uyumu ile tasarımlara usta bir dokunuş yaratan Vakko Erkek 2023-2024 Sonbahar/Kış koleksiyonu, ceketten pantolona, gömlekten trikoya kadar birçok üründe bütünsel bir imza ortaya koyuyor. 

 

Vakko Erkek 2023-2024 Sonbahar/Kış koleksiyonu tüm Vakko mağazalarında ve Vakko Online Shop’ta satışa sunuluyor. 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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