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Uzun süredir sağlık problemleri nedeniyle ortalarda görünmeyen Nebahat Çehre hayranlarına bilgi verdi!

Uzun süredir sağlık problemleri nedeniyle ortalarda görünmeyen Nebahat Çehre hayranlarına bilgi verdi! İşte detaylar...

Uzun süredir sağlık problemleri nedeniyle ortalarda görünmeyen Nebahat Çehre hayranlarına bilgi verdi!

Nebahat Çehre, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Uzun süredir sağlık problemleri nedeniyle ortalarda görünmeyen Nebahat Çehre hayranlarına bilgi verdi!
Mayıs ayında kalbine stent takılan sanatçı, "Hastamız var. Kıymetli hastamız. O yüzden bu taraflara bugün inebildim. Ben iyiyim. Geçirdim. Pıhtı attı ve stent takıldı. Kalp krizi değil. Üst üste geldi her şey. Biraz dinlenme yaptık. Bir de acayip sıcak. Biraz esiyor diye çıktık" dedi.

Uzun süredir sağlık problemleri nedeniyle ortalarda görünmeyen Nebahat Çehre hayranlarına bilgi verdi!
Proje için Çehre, "Beklentim olursa olabilir. Geçtiğimiz dönem dört diziyi kabul etmedim. Değişik bir karakter bekliyorum. Bütün dizilerde anneler, gelinleriyle ya da oğullarının sevgilileriyle kavga ediyor, başka bir şey yapmıyor. Oyuncu kalıplaştırılmamalı, açmak gerekiyor. Tabii ki anne ve nine olurum ama ayrı kişiliği olmalı ki oyun çıkarabilesiniz. 3-4 diziyi üst üste iyi yaptım. Beklentimi karşılarsa istiyorum, özledim" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir sağlık problemleri nedeniyle ortalarda görünmeyen Nebahat Çehre hayranlarına bilgi verdi!
Tatile gideceğini belirten Çehre, "Bikini giyiyorum ama yakalamamız için dikkat ederim. Arkadaşlarımın evine davetliyim" açıklamasını yaptı.

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