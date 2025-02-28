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SnobMagazin.com

Uzun süre sonra ortaya çıkan Gönül Yazar sağlık durumu hakkında açıklama yaptı! Hayatının film olmasını istiyor mu?

Uzun süre sonra ortaya çıkan Gönül Yazar sağlık durumu hakkında açıklama yaptı! Hayatının film olmasını istiyor mu? İşte detaylar...

Uzun süre sonra ortaya çıkan Gönül Yazar sağlık durumu hakkında açıklama yaptı! Hayatının film olmasını istiyor mu?

Snob Magazin'in haberine göre; Gönül Yazar (88) Nişantaşı'nda görüntülendi. İşleri bıraktığını söyleyen, "13 yaşında başladım bu işe... Şimdi güzelliğini çıkarıyorum" dedi. Yazar, sağlığıyla ilgili, "Çok zayıfladım, nasıl kilo alacağım diye doktora geldim. 14 kilo verdim. Bacağımda pıhtı attı geçti" ifadelerini kullandı.

Uzun süre sonra ortaya çıkan Gönül Yazar sağlık durumu hakkında açıklama yaptı! Hayatının film olmasını istiyor mu?
Ortalarda görünmediğini söyleyen sanatçı, "Eski günler yok. Bizim dönemde olduğu gibi kulüpler yok. Dışarı da çok çıkmıyorum. Evim Boğaz'ı görüyor. Çok çıkmıyorum. Kızım da Amerika'daydı temelli döndü" açıklamasını yaptı.

 Uzun süre sonra ortaya çıkan Gönül Yazar sağlık durumu hakkında açıklama yaptı! Hayatının film olmasını istiyor mu?

Son dönemdeki şarkılar için Yazar, "Şarkı değil memleketimizde neler oluyor ona bakıyorum. Ben bu memleketin evladıyım. Geleceğimiz ne olacak diye bakıyorum. Kendimle değil ülkemle meşgulüm. Köpekleri öldürmesinler, çocuklar açlıktan ölmesin. İnsanları ve memleketi düşünüyorum. İnsanlar ölmesin" diye konuştu.


Sanatçı, "Hayatınızın film olmasını istiyor musunuz?" sorusuna, "Ne kitabım ne filmim çıksın. İstemiyorum. Bir tek Müslüm Gürses'in filmini beğenmiştim. Bergen'in filmini izlemedim" cevabını verdi.

 

 

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