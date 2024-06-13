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Üzüm Kızı’nda yaz boyunca yıldızlar geçidi olacak

Bodrum'un en gözde mekanlarından biri olan Üzüm Kızı, 2 Temmuz’da Ayta Sözeri konseri ile yaz sezona merhaba diyecek.

Üzüm Kızı’nda yaz boyunca yıldızlar geçidi olacak

Mekan sahibi Bahadır Akın’ın yönettiği işletmeciliğini ise ünlü işletmeci Şebnem  Ertaul ve Cemal Yalçın’ın yaptığı Üzüm Kızı yaz boyunca Şevval Sam, Rubato, Volkan Konak, Derya Bedavacı, Emre Altuğ, Sakiler, Ayla Balyemez, Ercan Saatçi, Utku Uysal, Hande Dönmez ve Deha Bilimlier gibi birçok sanatçıya ev sahipliği yapacak.

Üzüm Kızı’nda yaz boyunca yıldızlar geçidi olacak

Üç senedir faaliyette olan Üzüm Kızı, sahnesi ve beach ile her yaz sezonuna damgasını vururken bu yaz ise yapacağı Holl After Club değişiklikleriyle de adından sıkça söz ettirecek.

Üzüm Kızı’nda yaz boyunca yıldızlar geçidi olacak

 

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