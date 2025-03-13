  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Uzak Şehir'in sosyetik misafirleri

Uzak Şehir'in sosyetik misafirleri. İşte detaylar...

Uzak Şehir'in sosyetik misafirleri

Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisine sosyetik isimleri ziyarette bulundu.

 Uzak Şehir'in sosyetik misafirleri

Cemiyetin hayatının ünlü isimleri, reyting rekoru kıran projenin çekimlerinin gerçekleştiği Mardin Midyat'a gitti.

Uzak Şehir'in sosyetik misafirleri
Kanal D'nin sahibi Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören'in ev sahipliğindeki geziye Sevim Uyar, Begüm Şen ve Zeynep Yılmaz gibi isimler katıldı.

Uzak Şehir'in sosyetik misafirleri
Cemiyet dünyasının ünlü isimleri, dizinin çekildiği yerleri gezip, oyuncularla sohbet etti.

Uzak Şehir'in sosyetik misafirleri
O anları Instagram'dan paylaşan Zeynep Yılmaz, "Uzak Şehir'in büyüsüne Mardin ve Midyat'ta tanık olduk. Tarihin fısıltıları, taşların sırrı… burada zaman başka akıyor.Set bahaneydi, Midyat şahane" notunu düştü.

 Uzak Şehir'in sosyetik misafirleriUzak Şehir'in sosyetik misafirleriUzak Şehir'in sosyetik misafirleriUzak Şehir'in sosyetik misafirleriUzak Şehir'in sosyetik misafirleriUzak Şehir'in sosyetik misafirleriUzak Şehir'in sosyetik misafirleriUzak Şehir'in sosyetik misafirleri

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Neslihan Atagül önce New York sonra Roma'da
  Magazin

Neslihan Atagül önce New York sonra Roma'da

Deniz Baysal'dan itiraflar! Anksiyete krizine giriyorum ve titremeye başlıyorum
  Magazin

Deniz Baysal'dan itiraflar! Anksiyete krizine giriyorum ve titremeye başlıyorum

Tuvana Türkay'ın gece turu
  Magazin

Tuvana Türkay'ın gece turu

Dilan Çıtak bakın dans için kimden ilham almış?
  Magazin

Dilan Çıtak bakın dans için kimden ilham almış?

Pınar Altuğ yazı erken getirdi
  Magazin

Pınar Altuğ yazı erken getirdi

Emre Dinler'den Zembilli açıklaması!
  Magazin

Emre Dinler'den Zembilli açıklaması!