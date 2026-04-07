Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Bengü'nün avukatından açıklama geldi.



Bengü Erden Vekili Av.Hasan Demirel Vekili Av. F. Gözde Egemen: "T.C. Beykoz Cumhuriyet Başsavclığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstabul İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan müvekkil Bengü Erden, ilgili ifade işlemlerinin tamamlanmasını takiben kolluk biriminden ayrılmıştır. Kendisini yakınen tanıyan aile, iş ve özel çevresi tarfından da çok iyi bilindiği üzere müvekkil Bengü Erden, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmamıştır. Müvekkilin öncelikle bir anne olmasından sebeple, konu ile ilgili yorum ve haberlerde hassasiyet gerekliliği ile, gerçeği yansıtmayan iddia ve haberlere itibar edilmemesini saygıyla rica ederiz."

