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Uygur Ailesine İki Büyük Tiyatro Ödülü

Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri’nin sahipleri Dünya Tiyatrolar Günü’nde açıklandı. “Paraya Hayır” adlı oyununda Etienne karakterini canlandıran Nejat Uygur;  8. Direkler arası Seyirci Ödüllerinde, en iyi erkek komedi oyuncusu ödülünün sahibi olurken, Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu alanındaki ödüle  ise Uygur Çocuk Tiyatrosu adına Filiz Uygur değer görüldü.   

Uygur Ailesine İki Büyük Tiyatro Ödülü

Nejat Uygur "Dünya Tiyatrolar günü tüm tiyatro camiası için çok önemlidir. Yediden yetmişe tiyatro ile yaşayan bir aile olarak bizim için çok daha büyük anlamlar taşıyor.
Böylesi özel bir günde bu ödüle layık görülmek benim için müthiş bir onur, ödülü Uygur ailesi ve en önemlisi dedem Nejat Uygur adına almaktan gurur duyacağım.” dedi. 

Uygur Ailesine İki Büyük Tiyatro Ödülü
 
Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri’nde, tiyatro alanında farklı kategorilerde ödüllerin sahipleri açıklanırken, ödül jürisi “Çocuk ve Gençlik Tiyatro” alanındaki AÇOK Özel Ödülü’ne,  uzun yıllardır çocuk tiyatrosu yaparak tüm Türkiye’yi il il gezen Uygur Çocuk Tiyatrosu adına Filiz Uygur’u layık gördü.
 


 

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