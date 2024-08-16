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Utku Ateş, Salih Bademci'nin doğum gününe katıldı

Utku Ateş, Salih Bademci'nin doğum gününe katıldı. İşte detaylar...

Utku Ateş, Salih Bademci'nin doğum gününe katıldı

Oyuncu Utku Ateş, Salih Bademci'nin 40'ıncı yaş günü partisine katıldı.

 Utku Ateş, Salih Bademci'nin doğum gününe katıldı

Geçmişten günümüze sıkı bir arkadaş olan Salih Bademci ve Utku Ateş kutlamanın yapıldığı mekanda doyasıya eğlendi.

 Utku Ateş, Salih Bademci'nin doğum gününe katıldı

Salih Bademci'nin 40'ıncı yaş kutlamasına katılan isimler arasında Gökçe Eyüboğlu ve Melisa Doğu gibi isimler de vardı

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