 Utku Ateş, Salih Bademci'nin doğum gününe katıldı

Oyuncu Utku Ateş, Salih Bademci'nin 40'ıncı yaş günü partisine katıldı.

Geçmişten günümüze sıkı bir arkadaş olan Salih Bademci ve Utku Ateş kutlamanın yapıldığı mekanda doyasıya eğlendi.

Salih Bademci'nin 40'ıncı yaş kutlamasına katılan isimler arasında Gökçe Eyüboğlu ve Melisa Doğu gibi isimler de vardı

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