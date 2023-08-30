Ustasıyla final yaptı

Sahnesini “Şemsiye” isimli şarkısıyla açan Güryalçın, gece boyunca “Masum Değiliz”, “Gelevera Deresi” gibi sevilen şarkıları da seslendirdi. Sanatçı, konserini bas gitarist olarak eşlik edip; ayrıca ön grup olarak da sahne aldığı ustası Cem Karaca'nın “Namus Belası” isimli şarkısıyla bitirdi.

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