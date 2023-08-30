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Ustasıyla final yaptı

“Argoritma” isimli maxi single’ı ile adından söz ettiren İlhan Güryalçın, geçtiğimiz akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kalamış Yaz Festivali’nde konser verdi. 

Ustasıyla final yaptı

 

 

Sahnesini “Şemsiye” isimli şarkısıyla açan Güryalçın, gece boyunca “Masum Değiliz”, “Gelevera Deresi” gibi sevilen şarkıları da seslendirdi. Sanatçı, konserini bas gitarist olarak eşlik edip; ayrıca ön grup olarak da sahne aldığı ustası Cem Karaca'nın “Namus Belası” isimli şarkısıyla bitirdi.

Ustasıyla final yaptı

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