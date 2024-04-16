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Usta tiyatrocu Nedim Saban’a ödül yağıyor

Usta tiyatrocu Nedim Saban ‘Ayla Algan' anısına verilen ilk ödülün sahibi oldu.

Usta tiyatrocu Nedim Saban’a ödül yağıyor

‘Tiyatrokare’nin kurucusu-çevirmen-yönetmen ve usta oyuncu Nedim Saban’a iki ödül birden geldi. Avcılar Belediyesi tarafından Ayla Algan Anısına düzenlen etkinlikte ilk ödülü tiyatro dünyasına katkılarından dolayı Nedim Saban’a verildi.

Usta tiyatrocu Nedim Saban’a ödül yağıyor

Ayla Algan için 4 saat trafikte kaldıktan sonra törene yetişen Nedim Saban’a ödülü Tiyatro Araştırmaları Laboratuvarı tarafından takdim edildi. Ödülü Eski Avcılar belediye Başkanı Turan Hançerli verdi. Bu yıl itibariyle geleneksel hale gelecek olan Ayla Algan Ödül Töreni projesine teşekkür eden Nedim Saban ödül için şunları dile getirdi: “Kendi içime yaptığım yolculuğu müthiş bir sürprizle taçlandıran Tiyatro Araştırmaları Laboratuvarına teşekkür ederim. Ayla Algan Anısına verilen ilk ödülün sahibi oldum. Kanatlanıp sessizce gidenler bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Yüküm daha ağır şimdi!”

Usta tiyatrocu Nedim Saban’a ödül yağıyor

‘SANAT’A EVET’ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Bir diğer ödülde Fikirtepe Lions Kulübü tarafından geldi. 15 Nisan Dünya Sanat günü dolayısıyla Nedim Saban’a ‘Sanat’a Evet’ ödülü verildi. Fikirtepe Lions Kulübü’ne teşekkür eden usta tiyatrocu, yurt dışı seyahatinde olması nedeniyle ödül almak için yerine Tiyatrokare’nin Ağaçlar Ayakta Ölür oyuncularından Meral Asiltürk aldı.

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