Usta Söz Yazarı Mehmet Yüzüak Hastaneye Kaldırıldı

Mehmet Yüzüak'ın akşam yemeğini yedikten sonra evde birden yere düştüğü ağzından burnundan kan gelince derhal ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırılarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Saatler sonra gazeteci Olcay Ünal Sert'e ulaşan Mehmet Yüzüak sanatçı dostlarından helallik istedi.

Mehmet Yüzüak, daha önce de hastaneye kaldırılmış bir süre yatarak tedavi görmüştü. Sanatçının karaciğer nakli olması gerektiği öne sürülmüştü. Mehmet Yüzüak'ın tetkiklerinin devam ettiği henüz kesin bir teşhis konulamadığı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

MEHMET YÜZÜAK KİMDİR?

Söz yazarı ve besteci Mehmet Yüzüak, 2.2.1950 tahininde Kahramanmaraş’ta doğdu. Kalabalık bir ailede mutlu bir çocukluk dönemi geçirdi. İlkokulu Kahramanmaraş’ta İnönü İlkokulu’nda okudu. Orta öğrenimini Sanat Okulu’nda tamamladıktan sonra, Lise’yi Kahramanmaraş’ta bitirdi. 1976-77 yıllarında Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde Edebiyat Bölümü’nde okudu. Türkiye 18.’si olarak kazandığı Edebiyat Fakültesi’nde 2 yıl eğitim aldıktan sonra İstanbul’a taşınmaya karar vererek, konservatuara girdi. Piyerloti’de 3 yıl Konservatuar da şan, nota ve solfej eğitimi aldıktan sonra şarkı sözü yazmaya başladı.

'Kemancı' şarkısıyla Altın Plak Ödülü kazanan ve Hürriyet Gazetesi Kelebek eki tarafından verilen Altın Kelebek Ödülleri'nde 3 yıl üst üste 'Yılın Şarkısı Ödülü' kazanan Mehmet Yüzüak'ın güftelerini Zeki Müren, Bülent Ersoy, Emel Sayın, Gönül Yazar, Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek, Behiye Aksoy, Kamuran Akkor, Gönül Akkor, Tanju Okan, Seda Sayan, Selami Şahin, Hülya Avşar gibi çok sayıda önemli sanatçı albümlerinde yorumladı.

Önemli eserleri arasında; Kemancı, Şarkıların Kaderi, Kader Çıkmazı, Yüz Karası, Hovardaymış Kime Ne, Biride Bir Binide Bir, Sevgilim Var Gurbette Onu Sevdim İzmir'de, Sevda Yolu, Bir Mucize Allahım, Hasret Pınarı, Sen Tanrı'nın Yanındasın Söyle Beni de Affetsin Anne, Kimseler Kurtaramaz Seni Ben Yandım Ah Yandım, Dalgın Gözler, Günahkar Olmadan gibi şarkıları yer alıyor.

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