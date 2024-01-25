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Usta sanatçılarla Türk müziğinin derinliklerine yolculuk

Türk müziğinin zengin mirasını ve sanatının derinliklerini keşfetmek isteyenlere, ilginç bir deneyim yaşatılacak. Usta sanatçılar ilk kez Türk müziğini uygulamalı olarak meraklılarına öğretmek için bir araya geliyor. Her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçılar Münip Utandı, Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, Eda Karaytuğ, Şennur Dinleyen ve Hüseyin Cem Durak rehberliğinde gerçekleşecek olan etkinlikte herkes, Türk müziğinin temel kurallarını bir günde öğrenme şansı bulacak.

Usta sanatçılarla Türk müziğinin derinliklerine yolculuk

Hiç bilmeyenlerin dahi anlayacağı bir teknikle makam ve usul bilgileri aktarılırken, Türk müziğinde ses kullanma yöntemleri ve yorumlama teknikleri seçilen eserlerle birlikte detaylı bir şekilde ele alınacak.

Usta sanatçılar, Türk müziğinin inceliklerini hızlı ve teatral bir şekilde aktaracaklar. Müziğin sihirli dünyasına katılanlar, pratik olarak nota, usul, makam gibi temel kavramları öğrenip Türk müziğinin derinliklerinde yolculuğa çıkacaklar. Ayrıca ritim ustası İbrahim Dalıcı, salona dağıtılacak bendir sazlarıyla, katılanları müziğin ritmine davet edecek. Canlı olarak seslendirilen eserlere bendir vurarak eşlik etmek bu deneyimi yaşamanın ötesinde hissetmenizi sağlayacak.
Levent Türkiye Spor Yazarları Derneği Lokali'nde 17 Şubat Pazar günü gerçekleşecek etkinliğe katılanlar kendilerini profesyonel bir müzik topluluğunun parçası olarak hissetme şansına sahip olacaklar.

 

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