Usta sanatçılarla Türk müziğinin derinliklerine yolculuk

Hiç bilmeyenlerin dahi anlayacağı bir teknikle makam ve usul bilgileri aktarılırken, Türk müziğinde ses kullanma yöntemleri ve yorumlama teknikleri seçilen eserlerle birlikte detaylı bir şekilde ele alınacak.

Usta sanatçılar, Türk müziğinin inceliklerini hızlı ve teatral bir şekilde aktaracaklar. Müziğin sihirli dünyasına katılanlar, pratik olarak nota, usul, makam gibi temel kavramları öğrenip Türk müziğinin derinliklerinde yolculuğa çıkacaklar. Ayrıca ritim ustası İbrahim Dalıcı, salona dağıtılacak bendir sazlarıyla, katılanları müziğin ritmine davet edecek. Canlı olarak seslendirilen eserlere bendir vurarak eşlik etmek bu deneyimi yaşamanın ötesinde hissetmenizi sağlayacak.

Levent Türkiye Spor Yazarları Derneği Lokali'nde 17 Şubat Pazar günü gerçekleşecek etkinliğe katılanlar kendilerini profesyonel bir müzik topluluğunun parçası olarak hissetme şansına sahip olacaklar.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.