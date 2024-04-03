 Usta sanatçılardan Türker İnanoğlu’na veda

Ünlü yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede, 87 yaşında vefat etti.

İnanoğlu’nun ölümünün ardından Yeşilçam’ın usta sanatçıları duygularını şu sözlerle paylaştı:

Türkan Şoray: En yakın dostumu, arkadaşımı, sevgili Türker İnanoğlu’nu kaybettik. Yokluğunu şu an bile hissetmeye başladım. Sinema kariyerimi başlatan, sinemaya girmem vesile olan, hayatımda özel bir yere sahip olan değerli meslektaşımı, bir yoldaşımı kaybetmenin derin acısı içindeyim. Türk sinemasına kendini adamış, “Bay Sinema” olarak anılan Türker İnanoğlu; set işçisinden, oyuncusuna, senaristinden, yönetmenine sinemaya emeği geçen pek çok insana dokunmuş, iyi günde kötü günde onların yanında olmaya gayret göstermiştir. Geride bıraktığı yüzlerce eseriyle sonsuza dek hatırlanacak. Türk Sineması Türker İnanoğlu’nu ve yaptıklarını asla unutmayacak. Türk sanat dünyasının, hepimizin başı sağ olsun.

Hülya Koçyiğit: Ah Türker ah… Canım dostum, canım arkadaşım… Gerçek bir sinema emekçisini, Türker İnanoğlu’nu az önce kaybetmişiz… Çok derin bir üzüntü içindeyim. Güle güle ‘Bay Sinema’…. Türk sinemasının temel taşlarından, varlığıyla hep güven veren, huzur veren, mutluluk veren gerçek bir dosttun sen. Türk sineması; ömrünü sinemaya adamış, gece gündüz sadece sinema için yaşayan, sinemaya adeta oyuncu fabrikatörü olmuş önemli bir ismi kaybetti bugün… Ah Türker, geride muhteşem bir dostluk bıraktın öncelikle benim için. Açtığın sinema salonları, ülkemize kazandırdığın video, kurduğun stüdyolar, Erler Film, Türvak, Tim Show Center, Karabük Üniversitesi, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi ve daha nicesi… Ne kadar önemli izler bıraktın gönlünü bu sektöre vermiş insanlara…Türker İnanoğlu’na Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Biricik evlatları sevgili İlker ve sevgili Zeynep size sıkı sıkıya sarılıyorum. Türk sinemasının başı sağ olsun.

Selda Alkor: Sevgili Türker Gerçek bir duayen… Yaptıklarınla, sinemaya kazandırdıklarınla hep yaşayacaksın… 59 yıl önce ilk filmimizi yapmıştık… Şimdi resmini koyarken arkada sana hediye aldığım film çeken bibloları görünce bir başka hüzünlendim. Güle güle dost, yolun nurlarla aydınlansın, mekanın cennet olsun…

Hale Soygazi: Türker İnanoğlu, Türk sinemasının belli bir dönemine damga vurmuş çok önemli bir yapımcıydı. O dönemin filmleri hala büyük bir keyifle izleniyor. Benim de meslek hayatına başladığım ilk iki filmin prodüktörüydü... Cüneyt Arkın’la Kara Murat ve Kartal Tibet’le İtham Ediyorum filmlerinde kendisi ile çalışmaktan büyük bir memnuniyet duymuştum. Türk sinemasına büyük emekler vermiş Türker İnanoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim… Tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum.

Tamer Yiğit: “Çok kıymetli Türker İnanoğlu’nun ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Yeşilçam kendisinin gidişi ile sona erdi. Allah rahmet eylesin, geride kalanlara uzun ömürler diliyorum. Seni seviyoruz”.

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