Usta sanatçı Gülden Karaböcek çorbacıda sahneye çıktı, görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.



80'li yılların efsane isimlerinden Gülden Karaböcek, Konya'da bir çorbacıda sahne aldı. Karaböcek'in görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. 69 yaşındaki usta sanatçı programı boyunca dillere destan olan şarkılarını seslendirdi.

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