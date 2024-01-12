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Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour'un aşk yaşadığı iddia edilmişti! Kaygılaroğlu, Soleimanpour'un paylaşımına yorum yaptı

Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour'un aşk yaşadığı iddia edilmişti! Kaygılaroğlu, Soleimanpour'un paylaşımına yorum yaptı. İşte detaylar...

Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour'un aşk yaşadığı iddia edilmişti! Kaygılaroğlu, Soleimanpour'un paylaşımına yorum yaptı

Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour'un aşk yaşadığı söyleniyor.

Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour'un aşk yaşadığı iddia edilmişti! Kaygılaroğlu, Soleimanpour'un paylaşımına yorum yaptı
Oyuncu, Soleimanpour'un Instagram'daki paylaşımına yorum yaptı.

Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour'un aşk yaşadığı iddia edilmişti! Kaygılaroğlu, Soleimanpour'un paylaşımına yorum yaptı

Kaygılaroğlu, Soleimanpour'un, "Müteşekkirem" mesajına,

Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour'un aşk yaşadığı iddia edilmişti! Kaygılaroğlu, Soleimanpour'un paylaşımına yorum yaptı
"Bal qeymahh" karşılığını verdi.

 

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