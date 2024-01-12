Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour'un aşk yaşadığı iddia edilmişti! Kaygılaroğlu, Soleimanpour'un paylaşımına yorum yaptı

Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour'un aşk yaşadığı söyleniyor.



Oyuncu, Soleimanpour'un Instagram'daki paylaşımına yorum yaptı.

Kaygılaroğlu, Soleimanpour'un, "Müteşekkirem" mesajına,



"Bal qeymahh" karşılığını verdi.

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