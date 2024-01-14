 Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour aşkını ilan etti!

Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour'un aşk yaşadığı iddia edilmişti!

Oyuncu, sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak, aşkını ilan etti.

Kaygılaroğlu, Instagram'dan Sayna Soleimanpour ile karesini yayınlayarak, ilan etmiş oldu aşkını.

Çiftin daha öncede kareleri, fanlar tarafından ortaya çıkmıştı.

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