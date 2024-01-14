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Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour aşkını ilan etti!

Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour aşkını ilan etti! İşte detaylar...

Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour aşkını ilan etti!

Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour'un aşk yaşadığı iddia edilmişti!

 Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour aşkını ilan etti!

Oyuncu, sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak, aşkını ilan etti.

 Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour aşkını ilan etti!

Kaygılaroğlu, Instagram'dan Sayna Soleimanpour ile karesini yayınlayarak, ilan etmiş oldu aşkını.Uraz Kaygılaroğlu ile Sayna Soleimanpour aşkını ilan etti!

Çiftin daha öncede kareleri, fanlar tarafından ortaya çıkmıştı.

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