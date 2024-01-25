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Uraz Kaygılaroğlu evinize konuk oluyor!

Yenilikçi, eğlenceli ve gençlerle iç içe bir marka olan Pepsi bu kez reklam yüzü Uraz Kaygılaroğlu ile gerçekleştirdiği Uraz Stand up Show ile herkesi eğlenceye ve doyasıya gülmeye davet ediyor.

Uraz Kaygılaroğlu evinize konuk oluyor!

Pepsi sponsorluğunda gerçekleşen Uraz Stand up Show, Pepsi Türkiye YouTube kanalından (https://www.youtube.com/@PepsiTurkiye) yarın (26 Ocak Cuma) yayınlanacak ve bu keyifli stand up gösterisinde sevilen oyuncu; zevklerini, eğlenceli anılarını, hayallerini ve rüyalarını esprili bir dille anlatıyor.

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