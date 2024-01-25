Uraz Kaygılaroğlu evinize konuk oluyor!

Pepsi sponsorluğunda gerçekleşen Uraz Stand up Show, Pepsi Türkiye YouTube kanalından (https://www.youtube.com/@PepsiTurkiye) yarın (26 Ocak Cuma) yayınlanacak ve bu keyifli stand up gösterisinde sevilen oyuncu; zevklerini, eğlenceli anılarını, hayallerini ve rüyalarını esprili bir dille anlatıyor.

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