Unutulmaz performanslar şehrin ruhunu canlandırıyor

“Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi” adlı oyun 23 Şubat Cuma akşamı saat 20.30’da sahnede yerini alacak. Tek perdelik oyun, Çingene mahallesinde yaşayan Sevda'nın iç dünyasındaki çatışmaları ve kimlik arayışını anlatarak izleyicilere derin bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

Arada kalmış iki insanın kendi içlerinde ve birbirleriyle olan hesaplaşmasını merkezine alan “Griye Çalıyor Gece", 24 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.30’da sahnelenecek İzleyiciler, sahnede yaşananların derinliklerine inerek, insan ilişkilerinin karmaşıklığını ve gerçekliğini sorgulama fırsatı bulacaklar.

25 Şubat Pazar akşamı saat 20.30'da Birim Erol'un liderliğinde sahnelenecek olan "Shot The Killing- Avaz Performance Art", uyumlu bir ezgi gibi yorumlanarak sanatın derinliklerine doğru unutulmaz bir yolculuk vaat ediyor. Sanatçıların bedenleriyle ifade ettikleri performanslar, izleyicileri benzersiz bir anın içine çekerek, sanatın evrensel dilinde ortak bir deneyim sunmayı amaçlar.

Bilinçaltının Gizemleri Betül Arım ile Çözülüyor

Usta oyuncu Betül Arım'ın muhteşem performansıyla sahnelenecek olan tek kişilik komedi oyunu "Dışarıda Hiçbir Şey Var!", izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. 26 Şubat Pazartesi günü saat 20.30'da Endless Art Taksim’de gerçekleşecek olan oyun, Arım'ın kendi yaşamından örnekler, hikayeler ve şiirlerle bilinçaltının etkisini, an ve sevgiyle yaşamanın gücünü ve hastalıkların nasıl aşılabileceğini eğlenceli bir dille aktaracak.

Endless Art Taksim’de Gelecek Hafta

26 Şubat Pazartesi “Dışarıda Hiçbir Şey Var”

27 Şubat Salı “Can”

28 Şubat'ta “Mavi Müzikhol”

29 Şubat Perşembe “Moskova’da Bir Gece”

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