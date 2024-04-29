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Ünlülerin tıraş günü!

Tolgahan Sayışman ve İbrahim Çelikkol, ünlülerin kuaförü Adem Terzi’ye gitti. Sayışman oğlu ile birlikte tıraş olurken Çelikkol ise yeni katıldığı Gaddar dizisine uygun bir saç modeli tercih etti.

Ünlülerin tıraş günü!

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, oğlu Efe ile birlikte saç kestirdi. Yakın dostu, ünlülerin kuaförü Adem Terzi’ye giden Sayışman, baba-oğul tıraş günü yaşadı. Minik Efe babasına olan benzerliği ve yakışıklılığı ile dikkat çekti.

Ünlülerin tıraş günü!

GADDAR İMAJI

Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, başrolünü Çağatay Ulusoy’un oynadığı Now’un iddialı dizisi Gaddar’ın kadrosunda katıldı.

Ünlülerin tıraş günü!

Yakışıklı oyuncu yeni rolü için soluğu Adem Terzi’de aldı. Ünlülerin kuaförü Terzi, Çelikkol’ün rolüne uygun imaj çalışması yaptı. Yıldız ismin sosyal medyada yaptığı paylaşım da büyük beğeni topladı.

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