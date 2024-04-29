Ünlülerin tıraş günü!

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, oğlu Efe ile birlikte saç kestirdi. Yakın dostu, ünlülerin kuaförü Adem Terzi’ye giden Sayışman, baba-oğul tıraş günü yaşadı. Minik Efe babasına olan benzerliği ve yakışıklılığı ile dikkat çekti.

GADDAR İMAJI

Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, başrolünü Çağatay Ulusoy’un oynadığı Now’un iddialı dizisi Gaddar’ın kadrosunda katıldı.

Yakışıklı oyuncu yeni rolü için soluğu Adem Terzi’de aldı. Ünlülerin kuaförü Terzi, Çelikkol’ün rolüne uygun imaj çalışması yaptı. Yıldız ismin sosyal medyada yaptığı paylaşım da büyük beğeni topladı.

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