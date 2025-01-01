 Ünlülerden dikkat çeken yılbaşı paylaşımları

Emir-Ceren Benderlioğlu çifti yeni yılın romantizmini Fransa’nın gözde şehri Cannes’da yaşadı.

Sokaklarda bol bol eğlenen çift, geceyi görkemli havai fişek gösterileriyle taçlandırarak unutulmaz bir yılbaşı kutlaması yaptı.

Oyuncu Burcu Kara, yönetmen eşi Fırat Parlak ve çocukları Ali Çınar ile Can, yeni yıla çam ağacı önünde verdikleri aile pozuyla merhaba dedi.

Kara, bu sıcak kareye “Mutlu yıllaaaaaarrrrrr!!! Hepimize sevdiklerimizle birlikte sağlıklı, neşeli ve bereketli bir yıl diliyoruz.” notunu ekledi.

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