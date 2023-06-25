  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlüler kürek çekti

Haliç Kürek Spor Kulübü tarafından önceki gün Tersane İstanbul’da gerçekleşen etkinliğe ünlü isimler yoğun ilgi gösterdi.

Ünlüler kürek çekti

Etkinliğe katılan Esra Sönmezer, Şebnem Schaefer ve Buray, denizde kürek çekerek yarıştı. İki takım olarak yarışan amatör kürekçiler, zaman zaman zorlansa da ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. 

Ünlüler kürek çekti

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Mine Tugay'dan bikinili poz
  Magazin

Mine Tugay'dan bikinili poz

Bodrum’da sanatın merkezi Merqezart
  Güncel

Bodrum’da sanatın merkezi Merqezart

Fedon lansmanı Bodrum'da yaptı
  Magazin

Fedon lansmanı Bodrum'da yaptı

Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi
  Magazin

Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi

Eski eşler Ayşe Tolga ile Marsel Eskinazi arasında sular durulmuyor: Beni bankamatik gibi görüyor
  Magazin

Eski eşler Ayşe Tolga ile Marsel Eskinazi arasında sular durulmuyor: Beni bankamatik gibi görüyor

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz Bodrum'da teknede görüntülendi
  Magazin

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz Bodrum'da teknede görüntülendi