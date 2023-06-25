Ünlüler kürek çekti

Etkinliğe katılan Esra Sönmezer, Şebnem Schaefer ve Buray, denizde kürek çekerek yarıştı. İki takım olarak yarışan amatör kürekçiler, zaman zaman zorlansa da ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.