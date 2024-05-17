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Ünlüler çocuklarıyla tiyatroda

24 yıldır yurt içi ve yurt dışı gösterileri ile çocukları ücretsiz olarak tiyatroyla buluşturan ETi Çocuk Tiyatrosu, yeni özgün oyunu “Bir Bilmecem Var Çocuklar” ile küçük izleyicilerini ünlü isimlerle birlikte selamladı.

Ünlüler çocuklarıyla tiyatroda

11-12 Mayıs tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilen ETi Çocuk Tiyatrosu, Ebru Akel, Gizem Hatipoğlu, Hakan Hatipoğlu, Burcu Kara, Özge Özberk, Zeynep Beşerler, Seren Fosforoğlu, Akasya Asıltürkmen ve Ayça Erturan gibi birçok ünlü ismin katılımıyla ilk kez seyircisiyle buluştu. “Bir Bilmecem Var Çocuklar” oyunu yıl sonuna kadar gösterilerine Türkiye’nin dört bir yanında yine ücretsiz olarak devam edecek.

Ünlüler çocuklarıyla tiyatroda

Türkiye’nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ETi Çocuk Tiyatrosu’nun yeni özgün oyunu “Bir Bilmecem Var Çocuklar”, çocukları keşif ve yaratıcılık dolu bir yolculuğa çıkarırken; kuşaklar arası bağları, doğru kullanıldığında internetin potansiyelini ve gizemleri çözme heyecanını iç içe geçiriyor ve akran zorbalığını da ele alarak çocuklara pozitif olmanın değerini öğretiyor.

Ünlüler çocuklarıyla tiyatroda

İlk olarak 11-12 Mayıs 2024 tarihlerinde, TED Eskişehir Koleji Kültür ve Sanat Merkezi’nde seyircilerini selamlayan etkinlik, Ebru Akel, Gizem Hatipoğlu, Hakan Hatipoğlu, Burcu Kara, Özge Özberk, Zeynep Beşerler, Seren Fosforoğlu, Akasya Asıltürkmen ve Ayça Erturan gibi birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ünlüler çocuklarıyla tiyatroda

Dr. İpek Wiesmann’ın yazdığı, Ünsal Sicilli’nin yönettiği, proje danışmanlığını ise aile ve çocuk yazarı, gazeteci Ömür Kurt’un yürüttüğü Bir Bilmecem Var Çocuklar’ın müzikleri Caner Anar, dekor ve kostüm tasarımı da Evren Savaş tarafından yapıldı. Buse Doğan, Çağatay Varol, Gülşah Kağan, Toygun Elaldı ve Yiğit Çevik’in rol aldığı oyun, önümüzdeki yılda da çocuklarla buluşmaya devam edecek.

Ünlüler çocuklarıyla tiyatroda

ETi Çocuk Tiyatrosu’nun aylık gösterim programına www.etietieti.com adresinden ve ETi Çocuk Tiyatrosu’nun sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

 

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