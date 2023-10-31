Ünlüler Bollywood Shoppıng Gala’da girişimcilerle buluştu

Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı ev sahipliğindeki Hint Temalı Bollywood Shopping Gala’da modadan sanata, dekorasyondan kozmetiğe uzanan geniş marka yelpazesi ile birbirinden değerli girişimciler bir araya geldi. Alışverişin yanı sıra Hint dans şovları, Kadriye Olgar’la ‘Hayatın Şifreleri’ söyleşisi, Aygül Aydın ile astroloji sohbetleri gibi etkinliklerle katılımcılar keyif dolu bir gün geçirdiler.

Hindistan Başkonsolosu Mijito Vinito’nun da katıldığı galada, Vinito tüm standları dolaşarak girişimcileri tebrik etti. Ivana Sert’in doğum günü sürpriz yaparak kutlandı ve renkli anlara sahne oldu.

Bollywood Shopping Gala’ya katılanlar arasında; Ayşe Kazancı, Ebru Uygun, Türkan Şerbetçi, Zeynep Germen, Gülay Kuru, Fatih Ürek, Özge Ulusoy, Sinan Akçıl, Aslı Hünel, Ivana Sert, Emel Yıldırım, Dilek Azaphan, Sibel Vatandost, Akgül Ulusoy, Alev Baymur, Tülin Kartoz Bahar Gögel, Didem Özcan, Arda-Yasemin Ödük, Aylin Yılmaz, Zeynep Mansur, Beste Korkmaz, Dilek Ünver, Esin Türsen, Nilay Yıldız, Han Keser, Yüksel Başaran Yıldız, Esra Gündüz, Buse Yıldırım, Gaye Donay, Gizem Hatipoğlu, Sezer Dermenci, Pınar Şentürk, Samet - Aslı Tecer vardı.

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