Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin evlendi.

Rüzgar Çetin, hayatını Mina Nur Cebi ile birleştirdi. Çiftin düğün karesini Rafael Cemo Çetin paylaştı.

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