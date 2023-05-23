  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü yıldız Didem Kınalı nezarethaneye atıldığını söyledi

Didem Kınalı, geçtiğimiz günlerde kiracısıyla bir sorun yaşadığın ve nezarethaneye atıldığını söyledi. İşte detaylar...

Ünlü yıldız Didem Kınalı nezarethaneye atıldığını söyledi

Dansöz Didem Kınalı, Cihangir'de görüntülendi.

Ünlü yıldız Didem Kınalı nezarethaneye atıldığını söyledi
Gazetecileri görünce selam verip soruları yanıtlayan Didem Kınalı, "Yıldız Tilbe'den çok güzel bir şarkı aldım. Onu çıkaracağım. Klibi çektik hepsi hazır. Seçimden sonra isteyenler ile buluşturacağız. Yavaş yavaş sahnelere de çıkıyorum ve kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Bu mesleği yapmamı istemeyen çok insan var. Hakarette bulunanlar ve kıranlar var. Sözlerini geri alamayacak kadar ağır sözler söyleyenler var ancak ben yapacağım, geliyorum yavaş yavaş. Dansı da bıraktım, özel gecelere gidiyorum sadece" dedi.

 Ünlü yıldız Didem Kınalı nezarethaneye atıldığını söyledi

Geçtiğimiz günlerde kiracısıyla bir sorun yaşadığını anlatan ve nezarethaneye atıldığını da dile getiren Didem, "Bir gün işten çıktım. Trafik çevirmesine denk geldim. Polisler çevirince ben ilk başta şaka yapıyorlar, tanıyorlar beni sandım. Aranmam olduğunu söylediler bana. Bayağı bekledik, beni aldılar. Sarhoşların arasında hapishaneye düştüm. Bu benim sorunlu olan kiracımla alakalı bir durum, şikayetçi olmuş benden. Savcı ifademi okumadan bana arama kararı çıkartmış. Yaklaşık altı saat bekledim. İmza atıp ardından çıktım. Ne için arandığımı bile bilmiyordum. Bugün tahliye kararı verildi. Kiracım da 15 gün içinde çıkmak zorunda" diyerek güldü ve başından geçen talihsiz olayı anlattı.

Ünlü yıldız Didem Kınalı nezarethaneye atıldığını söyledi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ferzan Özpetek'ten sürpriz proje
  Magazin

Ferzan Özpetek'ten sürpriz proje

Ayta Sözeri sahnede frikik verip espriyi patlattı
 

Ayta Sözeri sahnede frikik verip espriyi patlattı

Bade İşçil Bodrum'daki fahiş lahmacun fiyatına bulduğu çözümle dikkat çekti
  Magazin

Bade İşçil Bodrum'daki fahiş lahmacun fiyatına bulduğu çözümle dikkat çekti

Miray Daner ile Oğulcan Engin'in ayrılık sebebi ortaya çıktı. İhanet mi var?
  Magazin

Miray Daner ile Oğulcan Engin'in ayrılık sebebi ortaya çıktı. İhanet mi var?

Ayşegül Aldinç'in annesi ölümden döndü
  Gündem

Ayşegül Aldinç'in annesi ölümden döndü

Selin Şekerci'den evlilik açıklaması
  Magazin

Selin Şekerci'den evlilik açıklaması