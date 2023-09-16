Ünlü yazar Mehmet Üstündağ kalp krizi geçirdi

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, trafikte seyir halindeyken rahatsızlanınca arabasını sağa çektikten sonra hava almak için otomobilden indikten sonra yere yığıldı.

Yazar Mehmet Üstündağ'ı, oradan geçen vatandaşlar apar topar hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Üstündağ, 1-2 gün kontrol amaçlı hastanede kalacak.

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