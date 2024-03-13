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Ünlü türkücü Maral'ın tektaşını bakın kim aldı?

Ünlü isim Maral'ın tektaşını bakın kim aldı? İşte detaylar...

Ünlü türkücü Maral'ın tektaşını bakın kim aldı?

Türkücü Maral, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Ünlü türkücü Maral'ın tektaşını bakın kim aldı?
Tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, "Genelde insanlar, 'Sahnede başka bir kadın yani alaturka izliyoruz' diyor. Aslında günlük spor kıyafet giymeyi seviyorum. Sevenlerimin karşısına böyle çıkınca şaşırıyorlar" dedi. Yeni bir şarkı çıkaracağını söyleyen Maral, "Damar şarkı geliyor. Çok güzel klip gelecek. Allah nasip ederse bayramın ilk ya da ikinci günü yayınlanacak. Hayatını kaybeden değerli bir abimin söylediği güzel eseri Maral yorumuyla hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

 Ünlü türkücü Maral'ın tektaşını bakın kim aldı?

"25 yıldır türküler ve şarkılar söylüyorum" diyen şarkıcı, "Çocukluğumdan başladım sahneye. 14-15 yaşındaydım. Radyoculuk dönemi ve çocuk programlarım da kendi şarkılarımı söyledim. Oradan buraya 25 yılı devirdim" ifadelerini kullandı.

TEKTAŞIMI KENDİM ALDIM

Maral, "Yıllardır sektördesiniz engellendiniz mi?" sorusuna, "Kişilerle ilgili girmeyeyim ama her işte mutlaka birileri birilerini işini törpülemek ister. Allah isterse hiç kimse bir şey yapamıyor. Günümüzde bunun örnekleri var. Biz herhalde kalp ekmeği yiyenlerdeniz. Çok büyük engel yaşamadım. Eğer siz iyi kumaşsanız, ne menajer ne şarkıcı ne de kralına bakar" yanıtını verdi. Tektaşı olan şarkıcı, "Kendim aldım" dedi.

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