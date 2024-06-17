Ünlü turizmciye Kıbrıs'ta ödül

Kıbrıs’ta düzenlenen Turizm Ödülleri töreninde, Bülent Kaya'nın otel işletmeciliğindeki üstün performansı ve turizme katkıları takdirle karşılanarak ödüllendirildi.

Ödül töreninde konuşan Kaya, bu başarının arkasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, turizm sektöründe daha da ileriye gitmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek ödülünü aldı. Ödülünü alan iş insanı Bülent Kaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Devlet Tiyatroları genel müdürü Tamer Karadağlı ile yemekte Turizm ve Bodrum hakkında uzun uzun sohbet ettiler.

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