 Ünlü tasarımcı Gülnur Güneş anne oluyor! Düğünü günlerce konuşulmuştu!

Moda tasarımcısı Gülnur Güneş, iş insanı Yiğit Doğan Çelik'le 2019'da evlenmişti.

Çiftin düğünü politika, iş, sanat ve cemiyet dünyasını bir araya getirmişti.



İkilinin düğünü günlerce konuşulmuştu.



Gülnur Güneş, anne olmaya hazırlanıyor.



Moda tasarımcısı karnı burnunda pozlarını paylaştı.



Güneş, "Bebek mi göbek mi günlerinden geriye kalan" diye yazdı.



Tasarımcıya mesaj yağdı.

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