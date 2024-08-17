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Ünlü tasarımcı Gülnur Güneş anne oluyor! Düğünü günlerce konuşulmuştu!

Ünlü tasarımcı Gülnur Güneş anne oluyor! Düğünü günlerce konuşulmuştu! İşte detaylar...

Ünlü tasarımcı Gülnur Güneş anne oluyor! Düğünü günlerce konuşulmuştu!

Moda tasarımcısı Gülnur Güneş, iş insanı Yiğit Doğan Çelik'le 2019'da evlenmişti.

 Ünlü tasarımcı Gülnur Güneş anne oluyor! Düğünü günlerce konuşulmuştu!

Çiftin düğünü politika, iş, sanat ve cemiyet dünyasını bir araya getirmişti.

Ünlü tasarımcı Gülnur Güneş anne oluyor! Düğünü günlerce konuşulmuştu!
İkilinin düğünü günlerce konuşulmuştu.

Ünlü tasarımcı Gülnur Güneş anne oluyor! Düğünü günlerce konuşulmuştu!
Gülnur Güneş, anne olmaya hazırlanıyor.

Ünlü tasarımcı Gülnur Güneş anne oluyor! Düğünü günlerce konuşulmuştu!
Moda tasarımcısı karnı burnunda pozlarını paylaştı.

Ünlü tasarımcı Gülnur Güneş anne oluyor! Düğünü günlerce konuşulmuştu!
Güneş, "Bebek mi göbek mi günlerinden geriye kalan" diye yazdı.

Ünlü tasarımcı Gülnur Güneş anne oluyor! Düğünü günlerce konuşulmuştu!
Tasarımcıya mesaj yağdı.

 

 

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