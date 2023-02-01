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Ünlü Sunucunun Başına Gelmedik Kalmadı

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, iki hafta içerisinde yaşadığı talihsizlikleri sosyal medya hesaplarından anlattı. Yıldız, "Önce minibüs çarptı, uçağıma yıldırım düştü şimdi de bu..." dedi. İşte detaylar...

Ünlü Sunucunun Başına Gelmedik Kalmadı

Geçtiğimiz günlerde minibüsün çarpması sonucu trafik kazası geçiren Özlem Yıldız, ardından bindiği uçağa da yıldırım isabet etti. Kötüyü çağırmak istemiyorum" diyen Özlem Yıldız, bu sabah uyandığında yüzünde şişlikle karşılaştı.
Ünlü Sunucunun Başına Gelmedik Kalmadı
Durumunu ve son zamanlarda yaşadığı talihsizlikleri anlatan Özlem Yıldız, "Yaklaşık iki haftadır olmayacak ne varsa beni buluyor. Önce minibüs çarptı, uçağıma yıldırım düştü. Kötüyü çağırmak istemiyorum. Bu sabah da bir anda bu şekilde uyandım. Hiçbir şey yokken yani... Yeni yeni buzlarla inmeye başladı. Zor konuşuyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Gece hiçbir şeyim yoktu. Sabah böyle kalktım..." dedi.

Ünlü Sunucunun Başına Gelmedik Kalmadı

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