 Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu yaz ayında kışlık terlik giydi

Sunucu Hande Sarıoğlu, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan sunucunun, ağustos ayında kışlık terlik tercih etmesi dikkat çekti.

Kombinleriyle de çok konuşulan Sarıoğlu, "Bugün çok usturuplu giyindim. Benden size malzeme çıkmaz" diyerek, espri yaptı.

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