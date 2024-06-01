Ünlü sunucu halk eğitimde kurslar verecek

Bir döneme damga vuran Kanal D’ de yayınlanan “Kısmetse Olur” programında yarışmacı olarak dikkat çeken ve şimdilerde de Beyaz TV’ de yayınlanan “Beyaz Magazin” programının sevilen sunucusu Didem Delen, İstanbul Bostancı Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yılsonu sergisine katıldı, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk’la birlikte kursiyerlere teşekkür plaketleri sundu.



Aynı zamanda serginin sunumunu da yapan ünlü sunucu Didem Delen; yaz tatillerinde genellikle Güney Ege’yi tercih ettiğin dikkat çekerek Ajans CANKA’ya verdiği bilgide, “Kadınlarımızın her alanda başarılı olmalarını tanık oluyor ve gurur duyuyoruz. Medya önünde olan sanatçılarımız sunucularımız halka inip, bu tür organizasyonlara destek vermeliler. Önümüzdeki dönemlerde de özellikle Halk Eğitim Merkezi kurslarında diksiyon, iletişim ve halkla ilişkiler kursları vererek, eğitmen desteği vereceğim.” dedi.

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