Ünlü Sunucu Gökay Kalaycıoğlu: Magazin Masaları Kurmacadan İbaret

Televizyon dünyasının ünlü sunucusu Gökay Kalaycıoğlu, Akşam Gazetesi'nden Yasemin İlan'ın konuğu oldu. 360 TV'de 'Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' adlı programla ekranlara gelen Gökay Kalaycıoğlu magazin dünyası ve basını hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Aynı zamanda dijital platformda iki farklı magazin programı daha yapan Kalaycıoğlu magazin masalarında her şeyin kurmaca olduğunu dile getirdi. Kendisi de bir magazin masasında halen yer alan Kalaycıoğlu "Yönetmen, şef ya da her kimse yayında yetkili o rolleri dağıtıyor. 'Sen bu fikri savunacaksın olaya bu taraftan bakacaksın ve buradan tartışma çıkacak' diyor. Kimse kimsenin hayatıyla ilgili ahkam kesecek kadar temiz bir hayat yaşamıyor. Herkes önce kendi kapısının önünü süpürsün. Bizler etik konularda tek kaşımız havada yorum yapıyoruz. Ya karşı taraf da seninle ilgili konuşur yorum yaparsa, ne yapacaksın?" dedi.

EMPATİ YAPMAK ŞART

Gökay Kalaycıoğlu "İnsanların yaralarına inmeyi nasıl başarıyorsun karşındaki kişileri ağlatıyorsun" sorusu üzerine "Bizim meslekte önemli olan 'empati' yapabilmek. Ben çok ağladım, çok yaşadım. Ölümü de, hastalığı da, kazancı da, yükselişi de düşüşü de, çelmeyi de desteği de, dostluğu da vefasızlığı da hepsini yaşadım. Dolayısıyla ben yaralı insanı baktığımda anlarım, hırslı insanı, yenik insanı tanırım. Konuklarımı bir şeyler anlatmaları için zorlamam ama empati yapabildiğim için her zaman rahat konuşurlar, özellerini anlatırlar" dedi.



İDOLÜM VATAN ŞAŞMAZ

Kalaycıoğlu "Kendine örnek aldığın bir isim var mı? Kendini kimin veliahtı olarak görüyorsun?" sorusu üzerine "Rahmetli Vatan Şaşmaz ondan çok şey öğrendim. Bizim her ay bir buluşmamız olurdu. Aramızda 8 yaş fark var. 8 kat yukarıdan nasıl görünüyorum derdim. Kardeşim çok güzel gidiyorsun, kelimelerin enerjisine çok bariz bir örnek vereceğim: süper gidiyorsun kardeşim bir tek engelin var o da benim ölmem lazım derdi. Bunu söyledikten 6 ay sonra vefat etti. Ölüm haberini aldığımda yıkıldım çok zor atlattım o travmayı. Adam biliyormuş. İbre sahnede bana doğru dönmeye başladı. Kurumsal işler, ödül törenlerinden teklif yağdı. 6-7 ay sahneye çıkamadım Vatan'ın yokluğundan istifade ediyormuşum fırsatçıymışım gibi olmasın diye. Vatan'ın ölümünden bir sene sonra sunuculuk işlerini almaya başladım. Vatan bana kelimelerin enerjisi olduğunu öğretti. Veliaht kelimesi çok iddialı onu kendime hak göremem. Herkesten biraz aldım. Ama Gökay olabilmek özgün olabilmek önemli" şeklinde konuştu.

AĞLATMA AKIMI BAŞLADI

Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, empati yeteneği sayesinde magazin dünyasının ünlü isimlerini rahatça konuşturduğunu, özel hayatları hakkında olay yaratacak açıklamalar alabildiğini söyledi. Magazin basınında yeni bir akıma öncülük ettiğini dile getiren Kalaycıoğlu, "Artık herkes birilerini karşısına alıp ağlatmaya çalışıyor" dedi.

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN TACINI İSTERİM

Gökay Kalaycıoğlu "İmkanın olsa kimin şöhret tacını ele geçirmek isterdin?" şeklindeki soruya karşılık Beyazıt Öztürk'ün adını verdi. Kalaycıoğlu "Beyazıt Öztürk, çok gerçek, çok halk. Onun yerinde olmak isterdim. Ailenin sevimli oğlu olmak isterdim. Sivri dilli Okan Bayülgen olmaktansa tatlı dilli Beyazıt Öztürk olmayı tercih ederim. Tacı hak etmeyen isim ise Enis Arıkan, çok şişirme geliyor bana. Sosyal medyanın köpürtmesiyle bilinir oldu" şeklinde konuştu.





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