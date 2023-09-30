  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü sunucu Diletta Leotta çocuğunun yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü sunucu Diletta Leotta çocuğunun yüzünü ilk kez gösterdi. İşte detaylar...

Ünlü sunucu Diletta Leotta çocuğunun yüzünü ilk kez gösterdi

İtalyan sunucu Diletta Leotta, çocuğu Aria'yı paylaştı.

Ünlü sunucu Diletta Leotta çocuğunun yüzünü ilk kez gösterdi
Sunucu, Alman kaleci Loris Karius ve bebeği Aria ile İngiltere'den pozlarını yayınladı.

 Ünlü sunucu Diletta Leotta çocuğunun yüzünü ilk kez gösterdi

Diletta Leotta, bebeğinin yüzünü ilk kez göstermiş oldu.

 Ünlü sunucu Diletta Leotta çocuğunun yüzünü ilk kez gösterdi

Sunucu kareleri, "Birlikte ilk gezimiz" diye yayınladı.

 Ünlü sunucu Diletta Leotta çocuğunun yüzünü ilk kez gösterdi

Çift, ağustos ayında kızlarını kucağına almıştı.

Ünlü sunucu Diletta Leotta çocuğunun yüzünü ilk kez gösterdi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Erdoğan müjdeyi verdi
  Magazin

Yılmaz Erdoğan müjdeyi verdi

Simge Sağın'dan şaşırtan açıklama!
  Magazin

Simge Sağın'dan şaşırtan açıklama!

Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
  Kültür - Sanat

Altın Portakal Film Festivali iptal edildi

Ölümlü Dünya 2’den ilk tanıtım  
  Magazin

Ölümlü Dünya 2’den ilk tanıtım  

Berdan Mardini bu pozuyla gül suyu ve gül yağı ürünlerini tanıttı
  Magazin

Berdan Mardini bu pozuyla gül suyu ve gül yağı ürünlerini tanıttı

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan olay mesaj!
  Magazin

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan olay mesaj!