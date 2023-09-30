 Ünlü sunucu Diletta Leotta çocuğunun yüzünü ilk kez gösterdi

İtalyan sunucu Diletta Leotta, çocuğu Aria'yı paylaştı.



Sunucu, Alman kaleci Loris Karius ve bebeği Aria ile İngiltere'den pozlarını yayınladı.

Diletta Leotta, bebeğinin yüzünü ilk kez göstermiş oldu.

Sunucu kareleri, "Birlikte ilk gezimiz" diye yayınladı.

Çift, ağustos ayında kızlarını kucağına almıştı.

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