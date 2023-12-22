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Ünlü söz yazarı ve besteci Mert Ekren’den yeni single

Ünlü söz yazarı ve besteci Mert Ekren, yepyeni single parçası “Yol”u müzik severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Ünlü söz yazarı ve besteci Mert Ekren’den yeni single

Yaptığı şarkılarla dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı, besteci ve söz yazarlığı kimliğiyle müzik dünyasına kazandırdığı şarkılarla hafızalardan silinmiyor. “İkimizde Birden”, “Kalamam Arkadaş”, “İki Deli”, “Naber”, “Gıybet” gibi sanatçı dostlarına verdiği birçok şarkıyla müzik dünyasını kasıp kavuran parçalara imza atan Ekren, listeye bir yenisini daha ekliyor. Sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait olan “Yol” parçasıyla adından bir kez daha söz ettirecek olan Mert Ekren, aynı zamanda klibin yönetmen koltuğunda da yer alıyor.

Ünlü söz yazarı ve besteci Mert Ekren’den yeni single

“Yol” ile aynı hislerin etrafında dolaşıp herkesi farklı duygularda buluşturan ünlü sanatçı, yeni şarkısı hakkında şu duyguları paylaşıyor; “ Hayat bir yol. Bütün mesele hangi yöne yürüdüğümüz, hangi yükleri taşıyıp hangilerini bırakmaya karar verdiğimizle ilgili. Yürüdüğümüz bu yolun sahibine olan aşk ve teslimiyet hayatımızın temelinde ise, "Yol" anlamını buluyor, kolaylaşıyor, güzelleşiyor.’’

Mert Ekren’in yeni single parçasıyla müzik dünyasına taze bir soluk getireceği “Yol”, 22 Aralık’tan itibaren tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında…

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